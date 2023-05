Haddad confirma indicação de Gabriel Galípolo para diretoria do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira, 8, que o governo indicará Gabriel Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, para a vaga de diretor de política monetária do Banco Central, que está aberta desde fevereiro deste ano. Para a diretoria de fiscalização, o governo indicará o servidor de carreira do BC, Ailton de Aquino Santos.

Segundo Haddad, a indicação de Galípolo, seu braço direito na Fazenda, tem como objetivo “aumentar a integração do Banco Central com o Ministério da Fazenda”. Os diretores do BC participam junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável pela decisão dos juros. A alta nas taxas de juros tem sido o principal ponto de tensão entre o governo federal e o BC.