Quando Rogério Marinho deve lançar campanha pelo comando do Senado

Aposta de Valdemar Costa Neto para derrotar Rodrigo Pacheco na disputa pelo comando do Senado, em fevereiro do ano que vem, o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) não vai se manifestar sobre a candidatura até a reunião da bancada do seu partido na Casa, marcada para esta quarta-feira para bater o martelo sobre a eleição.

O ex-ministro do Desenvolvimento Regional deverá lançar sua campanha após a definição no encontro com os colegas, que vão compor a maior bancada do Senado a partir do ano que vem, com 14 integrantes. Nas últimas semanas, Marinho se encontrou pelo menos três vezes com o presidente Jair Bolsonaro, entusiasta da ideia.

Enquanto isso, Pacheco — que conta com o apoio de Lula e foi eleito em 2021 com 57 votos — já está mergulhado de cabeça na busca pelos 41 votos necessários para se reeleger na próxima legislatura. Vale lembrar que a votação é secreta.