Quando Lula deverá visitar o companheiro López Obrador no México

A viagem ao México prometida por Lula logo após a eleição Claudia Sheinbaum, de “agradecimento” ao companheiro Andrés Manuel López Obrador, deve acontecer em setembro.

O presidente quer emendar a visita à Cidade do México com a ida à Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A sucessora de AMLO tomará posse no dia 1º de outubro.

“Eu pretendo viajar ao México esse ano. Eu pretendo fazer uma visita de agradecimento ao López Obrador pelo carinho que ele teve comigo quando eu não era presidente ainda e também pela possibilidade que o Brasil quer ter de aumentar muito o comércio com o México”, declarou Lula, no dia 3 de junho, em referência à visita que fez ao país e ao atual presidente em março de 2022.