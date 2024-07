PT diz que Maduro venceu eleição “democrática e soberana” na Venezuela

O PT divulgou uma nota no fim da noite desta segunda-feira reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro nas eleições deste domingo, no que o partido classificou como uma “jornada pacífica, democrática e soberana“. A legenda disse ainda ter “certeza” que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que declarou o resultado, questionado pela oposição do país e por boa parte da comunidade internacional, “dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba”, como prevê a Constituição do país.

O posicionamento do Partido dos Trabalhadores contrasta com a cautela adotada pelo governo Lula, que na manhã desta segunda divulgou, por meio do Itamaraty, um comunicado dizendo que aguarda a publicação de dados desagregados por mesa de votação, apontando este como um “passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”. A nota não reconhece a vitória de Maduro. Lula enviou a Caracas o ex-chanceler Celso Amorim, seu assessor especial no Planalto, para acompanhar o processo eleitoral. Ele também evitou declarar a reeleição do presidente venezuelano.

No texto assinado pela Executiva Nacional do PT, a sigla também sugere que Maduro, “agora reeleito”, continue o diálogo com a oposição para superar os graves problemas da Venezuela. E apontas que eles foram “em grande medida causados por sanções ilegais”.

“O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa”, concluiu a nota.