PT decide apoiar Davi Alcolumbre para a presidência do Senado em 2025

Com o aval do presidente Lula e alinhado com o ministro Alexandre Padilha, o líder do PT no Senado, Beto Faro, anunciou nesta terça-feira o apoio da bancada do partido à eleição de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para suceder Rodrigo Pacheco na presidência da Casa a partir do ano que vem.

O anúncio oficial deverá ocorrer em um encontro entre Lula, Alcolumbre e os senadores petistas na semana que vem, no Palácio do Planalto. Segundo Faro, as tratativas com o presidente e com o chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Planalto ocorreram na semana passada.

Em troca do apoio, há negociações em andamento para entregar a Segunda Vice-Presidência e algumas comissões à legenda, que tem nove senadores — a quarta maior bancada da Casa, atrás apenas de PSD (15), PL (14) e MDB (10).

Além do PT, o ex-presidente do Senado e atual chefe da CCJ da Casa já recebeu o apoio das bancadas do PL, União Brasil, PP, PDT e PSB. Juntos, os seis partidos somam 43 senadores. A votação é secreta, mas esse número já seria suficiente para garantir a eleição em fevereiro de 2025.