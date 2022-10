PT aciona MP contra Garcia sobre suposto contrato com aliado sem licitação

Atualizado em 25 out 2022, 16h01 - Publicado em 25 out 2022, 14h56

Deputados estaduais do PT de São Paulo protocolaram uma representação junto ao MP contra o governador Rodrigo Garcia. Os petistas Paulo Fiorilo, Maurici, Dr. Jorge do Carmo, José Américo e Emídio de Souza apontam suposto favorecimento em contratos do governo de São Paulo a vereador aliado do tucano.

O governo estadual teria pago 95 milhões de reais à empreiteira, cujo dono, o engenheiro Rudolph Terzian, atua como gerente de órgão da Prefeitura de São Paulo, sob influência do vereador Milton Leite (União Brasil), que comanda o Departamento de Estradas de Rodagem. Os contratos do Estado com Terzian e a relação com o parlamentar do antigo partido de Garcia foram revelados na semana passada pelo portal Metrópoles.

Conforme a reportagem, a empresa REP Engenharia prestou serviço para 18 obras emergenciais, em contratos sem concorrência. Os acordos foram firmados quando o superintendente do Departamento era Paulo César Tagliavini, ex-chefe de gabinete de Milton Leite, presidente da Câmara de Vereadores da capital.

Os deputados pedem ao MP a investigação por suposto uso da máquina pública, com o objetivo de favorecer um aliado político do governador. A representação foi protocolada nesta segunda.

“Ora, imprescindível seja levada à prática a apuração disso tudo; imprescindível seja descoberto se dispensaram processos licitatórios com o objetivo de contratar diretamente a empresa mencionada, em conluio e com a intenção de causar dano ao erário, incorrendo todos os envolvidos, dessa forma, em crime contra a Administração Pública”, justificam os petistas no documento.

