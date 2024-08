“Pseudo-juiz está destruindo democracia no Brasil”, diz Musk sobre Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O dono do X, Elon Musk, reagiu à decisão que determinou a suspensão da plataforma em todo o Brasil chamando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de um “pseudo-juiz não eleito” que “está destruindo” a liberdade de expressão e a democracia.

Moraes, por sua vez, afirmou na decisão que o bilionário sul-africano “confunde LIBERDADE DE EXPRESSÃO com uma inexistente LIBERDADE DE AGRESSÃO, confunde deliberadamente CENSURA com PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL AO DISCURSO DE ÓDIO E DE INCITAÇÃO A ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS”.

“O ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO PARA A PRÁTICA DE CONDUTAS ILÍCITAS, como pretende o acionista majoritário da TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, atual REDE X, ELON MUSK, sempre permitirá responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, sendo integralmente aplicável o princípio do dano ou princípio da liberdade, para evitar o abuso das redes sociais e sua instrumentalização”, escreveu o ministro do STF.