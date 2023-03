Pronampe já concedeu R$ 108 bilhões em financiamentos

Criado pelo governo de Jair Bolsonaro, o Pronampe, programa de financiamento às micro e pequenas empresas, atingiu em março desse ano a marca de 108 bilhões de reais concedidos em cerca de 1,4 milhão de operações de crédito.

O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), com base no Sistema Nacional de Fomento (SNF). No total, 524.400 microempresas foram beneficiadas com 26,1 bilhões de reais. Outras 544.500 pequenas empresas foram contempladas, no valor de 81,5 bilhões de reais. Percentualmente, as microempresas ficaram com 24% dos recursos, e as pequenas, com 75%. O restante ficou com microempreendedores e profissionais liberais.

“A mobilização das instituições de fomento torna o Pronampe acessível para a garantia da sobrevivência dos pequenos negócios. O programa contribui muito para alcançarmos um Brasil mais inclusivo e desenvolvido”, disse a presidente da ABDE, Jeanette Halmenschlager Lontra.