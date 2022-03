Projetos contra aumento dos combustíveis entram em votação no Senado

Está prevista para esta quarta, no Senado, a votação de dois projetos que visam controlar o aumento dos preços dos combustíveis no país.

De relatoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN), as matérias receberam nove emendas de parlamentares. Entre elas, uma da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), que propõe a redução do PIS/Cofins incidente sobre o querosene de aviação até o final de 2022.

Estão sob análise do Senado o PLP 11/2020, que estabelece valor fixo para cobrança do ICMS sobre combustíveis, tornando o imposto invariável nos casos de flutuação de preço ou mudanças do câmbio, e o PL 1472/2021, que trata da criação de um fundo de estabilização do preço do petróleo e derivados, estabelecendo política de preços internos de venda a distribuidores e empresas comercializadoras de derivados petrolíferos produzidos no país.