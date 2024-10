Projeto quer criar “Museu do Surf da Praia da Pipa”

O Ministério da Cultura autorizou a captação de quase 500.000 reais para a construção do “Museu do Surf da Praia da Pipa”. O projeto foi proposto por Igor Alves, de Aracaju, no Sergipe.

O lugar terá histórias de lendas do esporte como o campeão mundial Ítalo Ferreira. “O ‘Museu do Surf da Praia da Pipa’, é um lugar onde as pessoas podem conhecer a história do surf do Rio Grande do Norte”, diz o projeto.

A ideia é ter uma exposição da história de grandes surfistas que abriram caminho, junto com os equipamentos utilizados ao longo dos anos por eles, retratando a evolução até o sonho de ser campeão mundial.

“O museu terá memórias de vários nomes importantes para o surf potiguar como: Joca Júnior, Aldemir Calunga, Jadson André, Italo Ferreira, etc”, diz o projeto.