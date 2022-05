Projeto que limita ICMS sobre combustíveis avança no Senado

Aprovado pela Câmara na semana passada, sob críticas dos governadores, o projeto que limita a alíquota de ICMS sobre combustíveis será pautada no Senado, prometeu há pouco o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, após reunião com secretários de Fazenda dos estados.

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ex-líder do governo Bolsonaro no Senado, foi escolhido para ser o relator da proposta e deverá se reunir nesta terça com os secretários. A matéria será analisada diretamente no plenário.

Secretário da Fazenda de Pernambuco, o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, Décio Padilha, disse após a reunião que Pacheco se comprometeu a procurar a Câmara para construir uma proposta sintonizada com a Casa.