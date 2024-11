Programa Celular Seguro vai fechar o cerco a quem usa aparelho roubado

Nos próximos dias, o Ministério da Justiça vai lançar uma versão turbinada do Programa Celular Seguro, tocado pelo secretário-executivo da pasta, Manoel Carlos de Almeida Neto.

Ao ligar um celular roubado, o novo dono receberá um alerta sobre a origem criminosa do aparelho e terá seus dados marcados pela operadora do novo chip.

O novo “Modo recuperação”, que passará a constar no aplicativo, foi inspirado no sistema do Piauí. Ele vai permitir o bloqueio imediato das funcionalidades do aparelho, mas sem inutilizar o celular.

O Celular Seguro tem 2,3 milhões de usuários no país e já recebeu 93.773 alertas de roubo (43.049), furto (30.339), perda (19.009) e outros (1.376).