Profissionais acima dos 50 anos têm tido espaço no setor de Telesserviços

Conforme dados recentes da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), o setor é um dos que mais emprega jovens do Brasil. Essa característica, contudo, não tem impedido profissionais acima dos 50 anos de idade de encontrarem seu espaço no segmento. Com aproximadamente 1,4 milhão de trabalhadores, cerca de 3% desse total é formado por colaboradores dessa faixa etária.

Entre os atrativos do setor para esse grupo da população, estão o trabalho híbrido, lidar de perto com novas tecnologias e a possibilidade de se manterem ativos, algo muito importante para profissionais desta faixa etária. Vice-presidente da ABT, Gustavo Faria disse que o segmento aposta na diversidade geracional para ter melhores resultados.

“Acreditamos que a diversidade gera valor para a empresa e tem um impacto positivo em nossos clientes e resultados. O setor está reconhecendo cada vez mais o valor e a contribuição que os profissionais mais experientes trazem para o trabalho”, comentou.

Além disso, Faria ressaltou a importância do pilar geracional dentro das iniciativas de diversidade e inclusão, que promove oportunidades de desenvolvimento e um ambiente acolhedor para todos.

“Estamos comprometidos em estimular a diversidade entre gerações e valorizar a riqueza que cada uma delas traz. Ao reconhecer e aproveitar as habilidades, capacidades e perspectivas distintas de cada geração, criamos um ambiente inclusivo que promove oportunidades de crescimento. Profissionais 50+, com sua sabedoria, experiência e paixão, têm sido essenciais para o crescimento do setor”, completou.