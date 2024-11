Produção resgatará obra de Elizeth Cardoso na MPB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Hare Filmes Produções vai lançar um projeto para resgatar a memória de Elizeth Cardoso (1920-1990), uma das cantoras mais marcantes da música popular brasileira.

A peça de teatro musical Elizeth Divina Voz da Bossa Nova vai retratar momentos marcantes da carreira da cantora, explorando sua participação essencial em um dos marcos da música popular brasileira, a criação da Bossa Nova, ao gravar o disco Canção do Amor Demais, com composições de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Foi nesse disco, cantado por uma mulher negra de origem humilde, que escutou-se pela primeira vez a batida bossa-novista na canção-ícone Chega de Saudade, que inspirou o movimento.

“A produção visa alcançar um senso teatral vibrante, original e lúdico, contando com a participação de uma equipe e um elenco talentosos e inspirados”, diz o resumo do projeto, que poderá captar até 5,7 milhões de reais via Lei Rouanet.