Presidente da Fecomércio do Piauí é condenado

O TCU rejeitou mais um recurso do presidente da Fecomércio do Piauí, Valdeci Cavalcante. Por unanimidade, o TCU confirmou a condenação de 2020, que apontou problemas nas contas do Sesc-PI no exercício de 2008, quando a entidade era comandada pelo empresário.

As irregularidades identificadas pela Justiça vão desde o direcionamento e dispensa irregular de licitação ao fracionamento de despesas e fragilidade na transparência de processos seletivos realizados no Sesc-PI.

Valdeci também foi condenado por descumprir determinações do próprio TCU e vai ter que pagar multa de 5.000 reais aos cofres públicos.