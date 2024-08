Prefeitura do Rio estuda adotar ferramenta inovadora de previsão do clima

A Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu nesta segunda-feira uma das maiores autoridades do mundo no estudo de mudanças climáticas, que apresentou a possiblidade de implementação de uma ferramenta de análise de dados, atualmente em fase de desenvolvimento, que permite prever com antecedência os locais e momentos exatos de maior concentração de chuva, especificamente em cada bairro.

Professora da Universidade de Columbia desde 1999, a pesquisadora e doutora Suzana Camargo, que é brasileira, se reuniu com o corpo técnico de resiliência climática da prefeitura no Centro de Operações Rio. A ferramenta trazia por ela poderá equipar a cidade com um novo modelo matemático capaz de antecipar ações necessárias para mitigar impactos das chuvas com mais precisão.

A vinda da pesquisadora e o intercâmbio de conhecimento são frutos da parceria entre a cidade do Rio e a Universidade de Columbia, sediada em Nova York, por meio do Columbia Global Center Rio e do Climate Hub Rio — seu centro de estudos dedicado ao clima localizado na cidade. A cientista é especialista em ciclones tropicais (furacões e tufões) e na relação entre ciclones tropicais e clima em várias escalas de tempo.

Com mais de 150 artigos publicados em revistas científicas revisadas por pares, o trabalho de Suzana Camargo é amplamente citado na área de mudanças climáticas. Desde o final de 2017, ela é editora do Geophysical Research Letters e, desde 2016, editora associada do Journal of Climate.