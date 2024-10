Prefeitos eleitos receberão Carta Compromisso por melhorias no trânsito

Os prefeitos de todo o Brasil, eleitos nos pleitos municipais deste ano, receberão um documento elaborado pela Aliança Brasileira pela Saúde e Segurança no Trânsito sugerindo que adotem mais ações voltadas à organização do trânsito nas cidades.

A Carta Compromisso trará sugestões como a criação de motovias, intensificação da fiscalização e investimentos em educação viária. O objetivo do órgão é promover um trânsito mais seguro e reduzir as mortes e lesões em 50% até 2030.

Esse documento será chancelado durante o Fórum da ABSAT, que acontece no dia 14 de novembro, durante o Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, no Rio de Janeiro, na véspera do Encontro do G-20 (grupo que reúne as maiores economias do mundo).

Criada em 2023, a Aliança promoverá seu primeiro Fórum, que contará com a participação de representantes da Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério da Saúde e do Senatran. No evento, os participantes pretendem abordar assuntos como a prevenção de lesões e as políticas públicas necessárias para aumentar a segurança viária.

Com a participação de autoridades, profissionais de saúde e a sociedade civil, o fórum pretende ser uma plataforma estratégica para discutir e implementar soluções práticas que possam transformar o trânsito e garantir maior segurança para todos.