Prefeito de João Pessoa vai disputar 2º turno com ex-ministro de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O atual prefeito e candidato à reeleição em João Pessoa, Cícero Lucena (PP), disputará o segundo turno das eleições municipais contra o ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro (PL), Marcelo Queiroga (PL). A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 110 mil votos.

Com todas as urnas apuradas na capital paraibana, Lucena recebeu 49,16% dos votos válidos, enquanto Queiroga computou 21,77%. A ampla margem que separou os candidatos, contudo, não é o suficiente para a definição do pleito em turno único.

Marcelo Queiroga foi ministro do governo Bolsonaro entre março de 2021 e dezembro de 2022.