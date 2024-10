PP declara apoio a Davi Alcolumbre na eleição à presidência do Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PP anunciou seu apoio a Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na eleição à presidência do Senado, prevista para 3 de fevereiro do ano que vem. Atualmente, o partido tem sete senadores.

“Alcolumbre apresenta a experiência e o preparo necessários para fazer uma grande gestão e conduzir o Senado com independência e altivez, de forma que a Casa se fortaleça como palco das grandes decisões do país, priorizando, acima de tudo, o interesse dos brasileiros”, afirmou o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira.

Também participaram do anúncio na sede do partido em Brasília os senadores Dr. Hiran, Castellar Neto, Laércio Oliveira e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro e, por videoconferência, os senadores Esperidião Amin, Luis Carlos Heinze e Tereza Cristina.

Castellar Neto é suplente de Carlos Viana (Podemos-MG), que se licenciou para disputar a eleição à prefeitura de Belo Horizonte, mas deve retomar o mandato antes da disputa pelo comando do Senado.