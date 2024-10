Por que os membros do G20 estão na bronca com a Argentina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou presença na Cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro daqui a menos de um mês, mas o seu governo recentemente deixou os demais integrantes do grupo bastante irritados.

Durante reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Empoderamento de Mulheres do G20, comandada pela ministra Cida Gonçalves no último dia 11, os representantes argentinos foram os únicos a discordar da declaração que seria de consenso sobre a igualdade de gênero.

O texto reconhece que meninas e mulheres em todo o mundo enfrentam desigualdades específicas em decorrência do gênero, que são agentes de mudança e têm um papel significativo na tomada de decisões, na liderança e no enfrentamento dos desafios globais.

“Nós nos comprometemos a avançar o empoderamento de todas as mulheres e meninas nas prioridades acordadas durante a Presidência Brasileira: promover a igualdade de gênero, a autonomia econômica e a economia do cuidado e os sistemas de cuidado; eliminar a misoginia e prevenir e acabar com a violência baseada em gênero; e impulsionar ações climáticas sensíveis ao gênero”, diz o documento.

Para tentar garantir o consenso da declaração, o Itamaraty apelou aos argentinos para tentar convencê-los. A informação que chegou a diplomatas brasileiros foi que o assunto acabou “subindo” até chegar ao próprio Milei, que rejeitou o texto.

Resultado: o Brasil e os demais países do G20 ficaram na bronca com a Argentina e chegaram a discutir a possibilidade de não chamar os hermanos para algumas reuniões do grupo, o que seria inédito.