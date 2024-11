Por que o sistema de segurança do STF não identificou autor de ataque

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STF investiu mais de 8 milhões de reais num sistema de segurança para criar uma espécie de escudo com câmeras de monitoramento e impedir a ação de malucos contra a Corte.

Na quarta, no entanto, Francisco Wanderley Luiz caminhou livremente até a frente do tribunal, onde disparou explosivos e tirou a própria vida, após ser abordado por um segurança da Corte.

O sistema, no caso do homem-bomba, não funcionou porque Luiz não estava na base de alvos monitorados por ameaças ao Supremo. Ele conseguiu organizar todo o plano contra os ministros do tribunal sem chamar a atenção dos investigadores.

Agora, as explosões na frente do STF devem mudar a rotina dos ministros na Corte, que irão discutir o assunto nos próximos dias.

“Não temos mais como seguir assim”, diz o decano Gilmar Mendes.