Por que o PT aposta alto na disputa pela prefeitura de Teresina

Apesar de já ter levado o Governo do Piauí cinco vezes, quatro delas com Wellington Dias, o PT nunca chegou sequer ao segundo turno da disputa pela prefeitura de Teresina, e aposta alto neste ano na eleição do deputado estadual Fábio Novo.

Com o apoio do governador Rafael Fonteles e do presidente Lula, o petista lidera algumas pesquisas e reuniu 13 partidos na sua base, entre eles o PSDB — que elegeu o prefeito sete vezes consecutivas, de 1992 a 2016 e ficou em segundo lugar no último pleito.

São oito legendas a mais que em 2020, quando o próprio Novo ficou em quarto lugar, com 11,5% dos votos válidos.

O principal adversário do petista é o ex-prefeito Sílvio Mendes, do União Brasil, apoiado pelo senador Ciro Nogueira, do PP, antigo aliado e atual oponente ferrenho do país.

“Seria uma vitória especialmente simbólica contra o ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro”, comenta um petista graduado.