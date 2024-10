Por que o depoimento de Lucas Paquetá na CPI da Apostas deve demorar

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado marcou o depoimento de Lucas Paquetá para a próxima quarta-feira, 30, mas há chance de o jogador do West Ham só comparecer à comissão de inquérito em dezembro, depois que apresentar sua defesa em uma investigação da Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês).

Como o prazo para a manifestação no processo vai até o último mês do ano, os senadores da CPI temem que, se mantiverem o depoimento para a semana que vem, o meia do time de Londres e da Seleção Brasileira decida manter-se em silêncio ou nem sequer participe da reunião do colegiado, já que foi alvo de convite, e não convocação.

Em comunicado publicado em suas redes sociais na última quinta-feira sobre a publicação de textos que chamou de “enganosos e imprecisos” a respeito do processo contra ele na FA, Paquetá afirmou que “continua negando” as acusações de ter forçado cartões amarelos como parte de um esquema envolvendo ganhos com apostas esportivas e está “ansioso para demonstrar sua inocência”.