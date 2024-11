Por eleição, EUA não virão para cúpula de parlamentos do G20 em Brasília

Um dos convidados para a Cúpula do P20, grupo que reúne os parlamentos dos países do G20, os Estados Unidos não vão participar do evento, que será realizado de quarta a sexta-feira, em Brasília. O motivo para a ausência é a eleição americana, marcada para esta terça.

Além dos membros do G20, foram convidados para a cúpula desta semana representantes dos parlamentos dos oito países escolhidos pela presidência brasileira para a Cúpula do grupo, dos integrantes do Mercosul e de todas nações de língua portuguesa, além de organismos internacionais (ONU, União Inter-Parlamentar, ONU Mulheres, Parlamento do Mercosul, Parlamento das Américas e Parlamento Latino-Americano).

Até o momento, 37 delegações estão confirmadas na reunião, sendo 17 do G20 — África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Índia, Indonésia, Itália, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia, União Europeia (Parlamento Europeu), União Africana (Parlamento Pan-Africano).

Representantes de Angola, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Singapura, São Tomé e Príncipe, Uruguai também confirmaram a participação na cúpula, que acontecerá no Congresso brasileiro.

E outros quatro organismos internacionais: ONU, União Inter-Parlamentar, Parlasul e Parlaméricas.

Em tempo: países com sistema bicameral podem enviar delegação das duas Casas Legislativas. É o caso de Itália, México, Reino Unido, Rússia, Espanha e Guiné Equatorial.