Polícias registraram 211 desaparecimentos por dia em 2023, diz MJSP

As polícias registraram 77.060 desaparecimentos em 2023, o que corresponde a uma média de 211 pessoas desaparecidas por dia, aponta relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Houve redução de 6,3% dos casos comunicados às autoridades em 2022, quando houve 82.216 desaparecimentos.

A unidade federativa com a maior taxa de pessoas desaparecidas foi o Distrito Federal, com 91 casos por 100.000 habitantes. Na sequência vem Roraima, com 77,1 casos por 100.000 habitantes. O Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com mais desaparecimentos por 100.000 habitantes, com 68 casos.

A menor taxa observada em 2023 foi a do Maranhão, com 7,1 casos por grupo de 100.000 habitantes.

Em números absolutos, São Paulo foi o estado com mais desaparecimentos, registrando 18.421 casos no ano passado. O Rio Grande do Sul teve 7.628 pessoas desparecidas e Minas Gerais, 7.235.

“O BO (boletim de ocorrência) é o primeiro e essencial passo no processo de busca e localização de um ente querido desaparecido. Portanto, é importante destacar que não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento”, afirma o MJSP nas considerações finais do documento.

“Quanto mais rápido o BO for realizado, maiores serão as chances de uma localização eficaz. Por meio dele, a polícia pode iniciar investigações, solicitar apoio de outras forças de segurança e alertar a sociedade, ampliando as chances de um desfecho positivo”, acrescenta.