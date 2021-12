Podemos marca data para filiar Dallagnol, o ex-chefe da Lava-Jato

O Podemos acabou de anunciar que a data da filiação Deltan Dallagnol ao partido. O ex-procurador, que chefiou a força-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná, vai oficializar sua entrada na política na manhã da próxima sexta-feira, durante um evento em um hotel de Curitiba.

Dallagnol deixou o Ministério Público Federal no começo do mês passado, dias antes de o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro se filiar ao Podemos. Ele deve se candidatar a deputado federal pelo Paraná nas eleições do ano que vem.

Segundo o partido, outras “importantes lideranças do Paraná” também assinarão suas fichas de filiação.

O evento contará com as presenças de Moro, da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, e dos senadores Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, todos do Paraná.