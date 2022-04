Podemos faz as contas dos gastos com Moro no partido; veja os valores

A saída de Sergio Moro do Podemos para o União Brasil, oficializada nesta quinta, levou integrantes do seu ex-partido a fazer as contas das despesas com o ex-juiz na sua passagem-relâmpago de menos de cinco meses pela legenda.

Segundo os cálculos, obtidos pelo Radar, pelo menos 650.000 reais em recursos do Podemos foram utilizados para gastos com o então presidenciável do partido.

Só no ato de filiação do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, realizado no dia 10 de novembro do ano passado, no Centro de Convenções de Brasília, foram gastos cerca de 210.000 reais.

Recém-desligado da consultoria americana Alvarez & Marsal, Moro passou a receber salário de 22.000 reais por mês do Podemos, totalizando 88.000 reais nos quatro meses completos em que ele ficou no partido.

Com uma empresa que fazia a segurança pessoal do pré-candidato à Presidência, que recebeu ameaças de morte nos tempo da Operação Lava Jato, a legenda gastou 248.000 reais.

Além disso, foram pagos cerca de 110.000 reais em passagens e hospedagens para o ex-juiz.

Diante da súbita desfiliação, na antevéspera do fim do prazo eleitoral, a indignação no Podemos com as despesas é grande.

Há, inclusive, quem estime em 3 milhões de reais o valor já gasto com todo o “projeto Moro”. Para um partido de pequeno porte, faz diferença.