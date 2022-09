Plataforma virtual receberá denúncias contra integridade das eleições

Organização da sociedade civil que busca preservar e fortalecer os valores democráticos, a Transparência Eleitoral Brasil lançou nesta sexta a plataforma “Voto Transparente”, com o objetivo de receber denúncias de atitudes que possam comprometer a integridade das eleições — como compra de votos, propaganda irregular, violência política, entre outros.

A ONG então irá reportar todas as ocorrências denunciadas às respectivas autoridades competentes.

“A plataforma foi pensada para dar voz as pessoas e ser uma ponte da sociedade com as instituições. É nesse sentido que nós precisamos mapear aonde estão acontecendo os eventos que as pessoas julgam como comprometedores para integridade eleitoral. Esses dados vão nos ajudar a formular recomendações e enviar para as instituições do sistema eleitoral brasileiro”, explica Ana Claudia Santano, coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil e professora de Direito Constitucional, Eleitoral e Direitos Humanos.