PL lamenta ataque ao STF por ‘homem-bomba’ candidato pela sigla em 2020

O Partido Liberal lamentou, nesta quinta, o ataque com explosivos ocorrido na noite da última quarta-feira na frente do STF, em Brasília. Nas redes sociais, o diretório nacional da sigla repudiou qualquer tipo de violência, disse ter compromisso com valores democráticos e condenou ataques a instituições públicas. Além disso, o partido disse confiar no trabalho da Justiça quanto à investigação do ocorrido.

Na mesma esteira, o diretório catarinense repudiou ataques a instituições democráticas e defendeu o equilíbrio entre os Poderes da República.

“Nossas bandeiras sempre serão pautadas na defesa da democracia”, diz a publicação.

Francisco Wanderley Luiz, o “homem-bomba”, foi candidato pelo PL à Câmara de Rio do Sul (SC), em 2020.