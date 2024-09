PGR investiga negócio milionário do BRB com instituição de Portugal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PGR abriu um inquérito contra o Banco de Brasília. Mira um negócio de 14 milhões de euros feito pelo banco com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa para a criação do BRB Loterias.

Segundo a procuradoria, o “Banco de Brasília teria lançado em seu balanço, como receita, um valor de 77 milhões de reais (14 milhões de euros) que receberia, ao longo de sete anos, da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa”.

“A quantia viria de uma parceria na área de loterias entre o banco e a instituição portuguesa, que resultou na criação da BRB Loterias, da qual o banco ficou com 50,1% do capital, e os portugueses, com 49,9%. A instituição portuguesa cancelou a parceria após auditoria”, diz a PGR.

A história foi revelada em 2023 pelo jornalista Vicente Nunes.

A assessoria do BRB enviou nota ao Radar: “O BRB informa que, a respeito do contrato entre o Banco e a Santa Casa de Misericórdia, o negócio foi desfeito antes mesmo que o contrato entrasse em vigor. O Banco esclarece, ainda, que não houve desembolso de nenhuma das partes”.