PGR denuncia três deputados do PL por corrupção em emendas parlamentares

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu denúncia ao STF contra três deputados federais do PL, por corrupção em emendas parlamentares, no âmbito do inquérito 4.870, que é sigiloso.

Os parlamentares denunciados foram Josimar Maranhãozinho (MA), Bosco Costa (SE) e Pastor Gil (MA).

A informação foi revelada nesta terça-feira pelo UOL e confirmada pelo Radar.

Outras seis pessoas foram alvos da mesma denúncia, apresentada pela PGR no último dia 9 de agosto, pelo mesmo crime.

Os nomes dos denunciados ainda não foram tornados públicos. Todos eles já foram notificados para apresentar resposta à denúncia.