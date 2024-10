PF volta a viver dias de asfixia financeira no governo Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ninguém reclamou, mas a Polícia Federal voltou a viver dias de asfixia financeira no governo Lula. Em outros momentos, no primeiro semestres deste ano, a falta de recursos chegou até a ameaçar a realização de operações da corporação. O motivo chegava a ser bizarro: faltava gasolina para as viaturas.

Em maio, a PF chegou a interromper o serviço de emissão de passaportes em São Paulo, por exemplo, por falta de dinheiro.

Durante a última viagem internacional de Lula, para o México, o chefe da PF, Andrei Rodrigues, acompanhou o presidente. Uma de suas missões na viagem era justamente destravar essa questão financeira.