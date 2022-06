PF prende mais um suspeito de envolvimento no sumiço de Dom e Bruno

O comitê que atua nas buscas de Bruno Pereira e Dom Phillips informou há pouco que prendeu nesta terça Oseney da Costa de Oliveira, vulgo “Dos Santos”, 41 anos, por suspeita de participação no desaparecimento do indigenista e do jornalista na Amazônia.

Além das prisões, os investigadores da Polícia Federal cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Atalaia do Norte (AM). Os agentes apreenderam alguns cartuchos de arma de fogo e um remo que serão periciados.

As buscas continuam as buscas na região do Rio Itaquaí. Para os investigadores, o novo personagem teria atuado com Amarildo da Costa, o Pelado, que já está preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista.

“As investigações continuam sendo realizadas de forma técnica, sem que esforços materiais e humanos sejam poupados para a completa elucidação dos fatos. Os órgãos federais e estaduais reforçam que não há nada mais importante do que a busca pelos senhores Bruno Pereira e Dom Phillips e reiteram a esperança de encontrá-los”, diz a PF.

