PF prende candidato a vereador de Blumenau foragido pelo 8 de janeiro

A PF prendeu na tarde desta segunda-feira um candidato a vereador de Blumenau (SC) que estava foragido da operação Lesa Pátria, que mira participantes e financiadores dos atentados de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Filiado ao PL de Jair Bolsonaro, Dirlei Paiz foi preso na cidade catarinense e encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau. Segundo a Polícia Federal, o STF havia decretado a prisão preventiva dele no último dia 29 de agosto.

O nome de urna do candidato a vereador é Pastor Dirlei Paiz. No último dia 9, ele recebeu um repasse de 30.000 reais da Direção Nacional do PL. Paiz tem 43 anos e, quando concorreu à Câmara Municipal de Blumenau em 2020, pelo Patriota, se identificou como “sacerdote ou membro de ordem ou seita religiosa”.