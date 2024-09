PF mira esquema bilionário de comércio de ouro ilegal da Amazônia em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para combater um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo a extração e o comércio ilegal de ouro em garimpos do Mato Grosso e Pará.

Cerca de 60 policiais federais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto (SP) e um na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.

Durante as investigações, a PF identificou um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ilegalmente ouro com a utilização de vários artifícios criminosos, dentre eles a criação de empresas de fachada e a utilização de ‘laranjas’ com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados.

A movimentação de recursos sem origem lícita foi de aproximadamente 3 bilhões de reais somente nos últimos quatro anos. Após a representação da PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de 1,3 bilhão de reais. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos, além de ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.

Os investigados poderão responder pelos crimes de extração e comércio ilegal de ouro e lavagem de dinheiro e organização criminosa.