PF mira corrupção em licitações da gestão de Mauro Carlesse no Tocantins

A Polícia Federal deflagrou uma operação, na manhã desta segunda, para apurar possíveis fraudes em licitações do Governo do Tocatins. Os negócios suspeitos foram realizados em 2018 na extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins na gestão de Mauro Carlesse.

Mais de 100 policiais federais cumprem 30 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares diversas da prisão em Palmas, Gurupi e Dianópolis, todas cidades do Tocantins.

“O procedimento licitatório investigado tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões, fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva, para atender os escritórios da Agência Tocantinense de Transportes e Obras”, diz a PF.

São investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas.