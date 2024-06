PF libera acesso a imagens de satélite para combater incêndios no Pantanal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para auxiliar órgãos públicos na resposta aos incêndios que atingem o Pantanal, a Polícia Federal está disponibilizando acesso gratuito a imagens de satélite de alta resolução para municípios da região afetada pelas chamas. O objetivo é fornecer informações precisas e atualizadas sobre as áreas atingidas. A ação ocorre por meio do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a PF, todos os municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem solicitar acesso de forma gratuita, sem contrapartida financeira, assim como os órgãos estaduais. Mais de 480 instituições já participam do programa, que é financiado pela corporação e pelo Fundo Nacional de Segurança Pública.

Para solicitar o acesso às imagens, os órgãos devem enviar um e-mail para o endereço eletrônico brasilmais@pf.gov.br contendo informações básicas como nome, sigla e endereço da instituição; e da maior autoridade.