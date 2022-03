PF instaura inquérito sobre fala de Bolsonaro que relacionou vacina e Aids

A PF instaurou um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime por declarações em que ele falsamente relacionou a vacina contra a Covid-19 à Aids. A informação foi revelada pelo jornal “Folha de S.Paulo” e confirmada pelo Radar.

A abertura da investigação foi determinada no último dia 3 de dezembro pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendendo a um pedido da CPI da Pandemia, apesar de não ter sido solicitada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que protestou contra a medida.

A Folha informou que a portaria que oficializou o início do inquérito, datada de 23 de fevereiro, foi encaminhada nesta quarta-feira para Moraes.

Bolsonaro está sendo investigado por ter divulgado uma notícia falsa sobre supostos efeitos da vacina contra a Covid-19 , em uma live no dia 21 de outubro do ano passado.

Eis o que disse o presidente: “Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito…vamos lá: ‘relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados… quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose né… 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose… totalmente vacinados… estão desenvolvendo Síndrome da Imunodeficiência Adquirida muito mais rápido do que o previsto. Portanto, leiam a matéria, não vou ler aqui porque posso ter problema com a minha live”.

A gravação da transmissão foi retirada do ar pelo Facebook e pelo Instagram.