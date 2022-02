PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 4 bi

A PF deflagrou nesta quinta duas operações para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que já movimentou 4 bilhões de reais.

Agentes cumprem desde a manhã 19 mandados de prisão temporária e 39 mandados de busca e apreensão em seis estados.

Também foram emitidas ordens de busca no Paraguai, assim como foram autorizados o sequestro de imóveis e bloqueio de contas dos investigados.

A operação é um desdobramento de outra que prendeu um grande traficante de drogas do país, cujo nome não foi divulgado. No curso das investigações, descobriu-se uma rede de parentes, laranjas, colaboradores e empresários que lavavam o dinheiro do criminoso.

A rede incluía contadores que tiveram suas licenças profissionais suspensas e casas de câmbio no Brasil e no Paraguai. O controle da movimentação era feito por doleiros no país vizinho. A PF apreendeu 12 milhões de reais em espécie no curso das investigações.

A rede também prestaria o serviço ilícito para outros grupos criminosos, segundo a PF. As operações desta quinta foram batizadas de Sucessão e Fluxo Capital.