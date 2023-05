PF desarticula esquema de fraude em inspeções fiscais no Porto de Suape

A Polícia Federal em Pernambuco, em parceria com a Receita Federal, cumpriu nesta quarta-feira quatro mandados de busca e apreensão relacionados a um suposto esquema de fraude tributária na importação e exportação de cargas no Porto de Suape. A operação é resultado de uma investigação, iniciada há três anos, de um servidor do fisco que teria favorecido as cargas de clientes de um despachante aduaneiro.

O inquérito ainda busca a identificação de outros envolvidos, além de apurar o funcionamento da operação dos suspeitos. Os investigados podem responder por descaminho, facilitação de descaminho, corrupção ativa e passiva e associação criminosa. Os crimes somados podem alcançar 23 anos de prisão.

Os mandados cumpridos nesta quarta foram nas cidades pernambucanas de Recife e Cabo de Santo Agostinho. Participaram da operação 20 policiais federais e 10 auditores fiscais e analistas tributários da Receita.