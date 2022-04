PF deflagra operação contra alvos que atacaram sistemas do STF

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta uma operação contra alvos investigados por um ataque cibernético ao Portal da Rádio Justiça, um dos canais de informação gerenciados pelo STF.

Os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no estado de São Paulo e dois mandados de busca e apreensão no estado do Paraná. As ordens judiciais foram expedidas pela 15ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal.

O inquérito policial foi instaurado a partir de notícia crime encaminhada pela Suprema Corte, após a ação cibernética ilícita ter sido detectada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do STF.

“A investigação aponta que três indivíduos, em 23/03/2021, exploraram uma vulnerabilidade no sítio http://www.radiojustiça.jus.br, o que teria permitido o acesso indevido aos servidores onde é hospedado, além do citado Portal, o sistema de consulta de peças processuais do STF (e-Supremo)”, diz a PF.

Os crimes apurados são os de invasão de dispositivo informático e interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento, ambos previstos no Código Penal, além do crime de corrupção de menores, com previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente.