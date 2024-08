PF cita repasses até para ex-marido da primeira-dama em esquema no TO

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo da Polícia Federal nesta semana, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, é suspeito de usar propina para pagar despesas dele e de terceiros. A PF achou parte do dinheiro e boletos pagos numa gaveta dele no gabinete.

Além do governador, os dois filhos dele — Rerison Antonio Castro Leite e Yhgor Leonardo Castro Leite — e até a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, são acusados pela PF de lucrarem com a propina obtida com as cestas básicas.

Um dado exótico, descoberto pela PF, é que, além do governador, o ex-marido da primeira-dama Paulo Limeira também recebeu mais de 500.000 reais do esquema.

“Com o claro intuito de impedir o conhecimento da destinação do dinheiro, (o ex-marido da mulher do governador) também realizou saques da ordem de R$ 665.015,63, havendo indícios de seu envolvimento em atos de lavagem que se seguiram aos supostos desvios”, diz a investigação.

A fraude ruiu no Tocantins depois que a ex-mulher de um empresário do esquema foi à delegacia, após uma briga, contar tudo ao delegado.

“Por ocasião do desentendimento do casal, que resultou na dissolução de sua sociedade conjugal, Sheila Alves chegou a registrar boletins de ocorrência contra seu ex-marido Roberto Alves, apresentando à autoridade policial estadual informações relevantes que ratificam as suspeitas aqui apresentadas”, diz a PF.