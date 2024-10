PF apura tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao BNDES para compra de banco

A PF deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a Operação Wolfie, com o objetivo de apurar uma tentativa de fraude ao BNDES no total de 300 milhões de reais. Segundo a investigação, uma das fintechs (prestadora de serviços financeiros online) investigadas fez uso de documentos falsos, fabricados por seu dono, para protocolar um pedido de financiamento junto ao BNDES para a aquisição de um banco que fosse autorizado pelo Banco Central.

O dono da fintech teria fraudado a documentação juntamete com seu contador e um lobista, que seria o responsável pelo suposto lobby junto ao BNDES para a aprovação do pedido, que foi negado.

Foram cumpridosm segundo a corporação, três mandados de prisão preventiva, na cidade de Campinas, e dois mandados de busca e apreensão, um naquela cidade e outro em Hortolândia (SP), todos expedidos pela Justiça de Campinas.

De acordo com a PF, os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 25 anos de prisão.

O que diz o BNDES

Veja a nota, na íntegra:

“Sobre os desdobramentos da Operação Concierge, deflagrada nesta quarta-feira, informamos que os mecanismos de controle e de governança do BNDES identificaram a tentativa de fraude. Com isso, a suposta fintech não foi habilitada e não houve nenhuma liberação de recursos.

O BNDES possui rigorosos e consolidados mecanismos de controle e compliance, que fazem com que a instituição tenha um índice de inadimplência muito menor do que todo o sistema financeiro.

Por fim, o BNDES parabeniza a PF, que mais uma vez atua na defesa republicana do interesse público. O BNDES permanece à disposição da PF, com que tem uma parceria estratégica, para colaborar com todas as informações que tiver disponíveis”.