PF apreende R$ 72 mil em espécie com assessor do deputado Gustavo Gayer

A Polícia Federal apreendeu 72.000 reais em dinheiro vivo na casa de um assessor do deputado federal bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), na manhã desta sexta-feira.

Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, cumpridos em operação deflagrada pela PF para desarticular uma associação criminosa voltada para desvio de recursos públicos da cota parlamentar, além de falsificação de documentos para a criação de uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público.

Em um vídeo no Instagram, Gayer disse que teve seu celular e um HD apreendidos pela PF.

Segundo as investigações, o objetivo final dos autores era a destinação de verbas parlamentares em favor da Oscip.

Cerca de 60 policiais federais cumpriram os mandados em Brasília, Goiânia, Cidade Ocidental (GO), Valparaíso de Goiás (GO) e Aparecida de Goiânia (GO).

Os delitos investigados são associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato-desvio.

O nome da operação (Discalculia) se refere ao transtorno de aprendizagem relacionado a números, porque a PF identificou falsificação na ata de assembleia da constituição da Oscip, consistente em data retroativa (ano de 2003). Ocorre que o quadro social à época seria formado por crianças de 1 a 9 anos.