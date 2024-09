Petrópolis receberá estação de monitoramento da qualidade do ar

O município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, receberá na próxima semana uma estação móvel capaz de medir a qualidade do ar. Instalado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o equipamento ficará em operação temporariamente e faz parte de um projeto do governo estadual para avaliar as condições do ar na Região Serrana do Rio, especialmente em áreas de alta concentração de veículos e atividade industrial.

Além disso, a instalação abarca parte de um contrato maior de Operação e Manutenção da qualidade do ar para todo o Estado do Rio de Janeiro de cerca de R$3,5 milhões anuais.

Segundo o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, a ideia é que, após o período de avaliação, o órgão ambiental escolha o ponto ideal para a instalação definitiva de uma nova estação.

O equipamento será responsável por monitorar uma série de parâmetros essenciais, entre eles, a presença de materiais particulados (MP10, MP2,5, MP1), óxidos de nitrogênio (NO, NO2 e NOx), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e ozônio (O3). Ele também fornecerá informações meteorológicas que auxiliarão na interpretação desses dados pelos especialistas.