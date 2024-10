Petistas evangélicos fazem vídeos para romper resistência de fiéis à sigla

Petistas evangélicos como a deputada federal Benedita da Silva e o advogado-geral da União, Jorge Messias, gravaram vídeos para “derrubar preconceitos” sobre a relação do partido com cristãos neopentecostais e “ampliar o diálogo” com essa fatia do eleitorado.

A Fundação Perseu Abramo, criada pelo PT, incluiu os depoimentos da série “O que pensam os evangélicos petistas?” na coleção de subsídios para as 32.000 candidaturas da sigla nas eleições municipais. A ideia é transmitir a mensagem de que as políticas da legenda no campo social se assemelham aos ensinamentos da fé cristã.

“Não é verdade que os evangélicos não votam no PT. O PT cuida das pessoas, e elas podem estar em qualquer condição. Ela pode ser, no sentido bíblico, a prostituta que está conversando com Jesus. Ela pode ser aquele que está na cadeia. Ela pode ser aquele que está sem casa, no meio da rua. Podem ser aquelas criancinhas abandonadas. Pode ser o trabalhador desempregado”, afirma Benedita.

Jorge Messias faz referência a sua formação jurídica ao dizer que, como cristão, não consegue “conceber um mundo sem que a gente possa ter uma visão de justiça social, de combate à desigualdade, de criação de oportunidade”.

“Nós vivemos num país profundamente desigual. Desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade entre raças, desigualdade entre regiões do país. Não temos como praticar a fé cristã e não olhar para tudo isso. Porque o olhar de Cristo para a humanidade é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça”, declara o advogado-geral da União.

Também há depoimentos de:

Oliver Goiano – pastor da Igreja Batista da Lagoa, em Maricá (RJ), e membro do Núcleo Evangélico do PT;

Alexandre Brasil – secretário de Educação Superior do Ministério da Educação e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Daniela Frozi – doutora em Ciências da Nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), presidente do Djanira Instituto Ensino e Pesquisa e professora colaboradora do Programa de pós-graduação em Políticas Públicas de Saúde da Fiocruz Brasília;

Sergio Ribeiro – sociólogo e ex-prefeito de Carapicuíba (SP);

Nilza Valeria – jornalista, ligada à corrente batista e integrante da Nossa Igreja Brasileira;

Bernadete Adriana Alves de Lima – assessora parlamentar e integrante da executiva do Setorial Nacional Inter-religioso do PT;

Sergio Dusilek – pastor batista, doutor e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).