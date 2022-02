Pesquisa eleitoral vai simular segundo turno entre Lula e Eduardo Leite

O nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), voltou à bolsa de apostas como um possível presidenciável depois que ele foi cortejado para concorrer às eleições deste ano ao cargo pelo PSD de Gilberto Kassab.

Leite perdeu para João Doria as prévias tucanas no final do ano passado e passou a ser cotado ou à reeleição ao cargo de governador ou a uma vaga ao Senado pelo RS.

No fim da semana passado, contudo, Kassab ofereceu a Leite a possibilidade de concorrer à presidência no lugar do senador Rodrigo Pacheco, que havia sido a primeira aposta do dirigente do partido, mas que agora parece não estar mais tão interessado nisso.

A próxima pesquisa da corretora XP encomendada ao Ipespe trará duas simulações de cenários para o segundo turno com o possível candidato. Numa delas, o gaúcho enfrenta Lula e na outra, o concorrente é Jair Bolsonaro.

O levantamento ouviu 1.000 pessoas por telefone e será divulgado na próxima sexta.