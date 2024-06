Pesquisa revela preocupação do brasileiro com a desigualdade social

Sete em cada dez pessoas no Brasil concordam que a desigualdade é o problema mais crucial a ser enfrentado pelo país. Globalmente, 52% concordam com essa afirmação.

Os dados fazem parte da pesquisa Equalities Index 2024, realizada pela Ipsos em 29 países para medir a percepção da população em relação à igualdade social.

O estudo teve 21.759 entrevistados — sendo aproximadamente 1.000 entrevistados no Brasil. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

No topo do ranking estão Indonésia (79%), Brasil (74%), Colômbia, Turquia e Tailândia, todos com 70%, e África do Sul (69%). Enquanto Holanda (32%), Canadá (35%) e Polônia (35%) apresentam os menores índices.

Quando comparados aos países de outros continentes, as nações da América Latina mostram uma preocupação significativamente maior em relação à desigualdade do que, por exemplo, os países da Europa e da América do Norte.

No contexto latino-americano, o Brasil lidera o ranking com 74% (sendo 24% dizendo ser a maior preocupação e 50% um das maiores); seguido por Colômbia com 70%; México com 63%, Peru com 62% e Argentina 58%; e o Chile com 56% .

Além da desigualdade, 41% dos brasileiros acham que pessoas com deficiência física pertencem ao grupo que mais sofre discriminação no país, já 37% apontam serem as mulheres e 35% que são gays, lésbicas e bissexuais.