Pesquisa revela hábitos de consumo de cerveja no Brasil; veja as favoritas

Um levantamento realizado pela agência de marketing Brazil Panels em parceria com a Agência Conexão Vasques apontou que 61% dos brasileiros (acima dos 18 anos) consomem cerveja. A mais consumida, segundo a pesquisa, é a Brahma, com 43,1%.

Em seguida, a mais bebida é a Heineken (40,6%), e depois Skol (36,6%), Amstel (33,2%), Budweiser (28,8%), Antarctica (27,6%), Itaipava (26,5%), Stella Artois (18%), Petra (16,7%), Original (16,4%). Cerca de 30% disseram consumir outras marcas.

Estes números, contudo, não se repetem quando o critério é a preferência do consumidor. Afinal, existem diversos fatores que podem afastar um consumidor do seu produto de preferência. Nesse sentido, as marcas favoritas foram Heineken (16,7%), Brahma (16,2%), Skol (14,2%), Antarctica (7,4%), Budweiser (7,4%), Amstel (6,6%), Itaipava (5,4%), Original (3,5%), Stella Artois (3,2%) e Crystal (2,1%).

No entanto, o mapeamento por região indicou que as preferências podem variar. Na região Norte do Brasil, por exemplo, a preferida é a Skol, enquanto a Heineken, primeira colocada no quadro geral, ficou apenas em terceiro lugar.

Fator de escolha

O estudo revelou que o sabor é o fator mais relevante na escolha de uma marca de cerveja, mencionado por 61,6% dos entrevistados. Outros aspectos importantes incluem preço (17,1%), qualidade premium (11,1%), tradição da marca (7%), disponibilidade (2,5%) e outros motivos (0,8%).

No recorte social, os principais fatores de escolha para a classe A são o sabor (48,6%) e a qualidade premium (27,9%), seguidos pelo preço (17,6%) e a tradição da marca (4,4%). Para a classe B, o sabor (62,8%) e o preço (16,4%) são os mais relevantes, assim como na classe C, onde 63,9% consideram o sabor como prioridade, seguido pelo preço (15,3%). Nas classes D/E, os fatores mais importantes também são sabor (58,8%) e preço (22,7%).

“Com uma cultura de consumo que abrange desde as cervejas mais leves, apreciadas em ocasiões sociais e de lazer, até as artesanais, que proporcionam experiências únicas ao paladar, o gosto é o fator central na decisão de compra. Assim, o sabor se destaca em todos os segmentos de classe social, especialmente em um mercado que valoriza a diversidade de estilos e sabores”, ressaltou Claudio Vasques, CEO da Brazil Panels e Conexão Vasques.

A pesquisa foi realizada entre 10 e 20 de setembro de 2024, com uma amostra de 1.715 respondentes residentes em todo o Brasil, com idades acima de 18 anos