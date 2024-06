Pesquisa revela a paixão dos brasileiros pelos shows musicais

Levantamento realizado pelo Instituto QualiBest mostra que os shows de músicas nacionais estão entre os eventos mais frequentados pelo público brasileiro, com 35%. Ele é seguido de perto pelas festas de São João, com 34%, e o Carnaval, com 27%. Os eventos esportivos só aparecem na quarta posição, com 24%. Já as festas religiosas completam o Top 5 com 19%. O levantamento ouviu 3.120 entrevistados maiores de 16 anos.

Por outro lado, ainda de acordo com o mesmo levantamento, os eventos esportivos seguem na mente do torcedor como aqueles com maior potencial de associação com patrocinadores. 53% responderam que as competições esportivas estão entre as mais relevantes para uma marca se associar.

“Um estudo profundo do público da marca que deseja patrocinar é algo essencial, e quanto mais dados melhor será o resultado. Música é conexão com vários momentos de nossas vidas, esporte transmite saúde e transformação social, pilares importantes para marcas de qualquer segmento”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.